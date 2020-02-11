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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 19:03
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    • 11.02.2020 19:06

    Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! ı arttırmanın koşulları nelerdir? O yöntemle...

    Kıdem ı milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar hesaplama işlemi yaparken nın yollarını da araştırıyor. Hesaplama işlemi yapan milyonlarca kişi "Tazminatı arttırmanın yöntemleri nelerdir?" sorusuyla ilgili sorgulatmalar yapıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tazminatın nasıl arttırılacağına dair detayları vatandaşlarla paylaştı. İşte detaylar

    Tazminatı arttırmanın yöntemleri nelerdir?

    Yeni yılın ilk günlerinde emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları, asgari ücret ve AGi zam oranına dair detaylar netlik kazandı. Ülkemizde bulunan milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Kıdem tazminatı bu kapsamda çalışanların gündeminde yer alan konular arasında. Çalışan detayları öğrenmek için tazminatı arttırmanın yöntemleri nelerdir sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tazminatın nasıl arttırılacağına dair bilinmesi gerekenleri açıkladı.

    EN AZ 1 YIL...

    kıdem tazminatı hesabında birçok püf noktası bulunuyor. Bu ayrıntıları değerlendirdiğinizde tazminatınızı da artırabiliyorsunuz. Yani size nakit olarak ve düzenli ödenen her parayı brüt ücrete eklediğinizde giydirilmiş brüt ücret ortaya çıkıyor ve buna göre tazminatınız hesaplanıyor. Türkiye'de kıdem tazminatını alabilmek için bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bu da tazminat için yeterli sayılmıyor. İşçinin aynı zamanda kendi kusuru dışında ya da sebepsiz olarak işten çıkartılması ya da haklı fesih ile ayrılması şartı bulunuyor.

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