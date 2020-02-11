Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı. Avrupa borsaları önde gelen şirket verilerine ilişkin pozitif beklentilerle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi, Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 yükselerek 428,48 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 artarak 6.054,76 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,74 değer kazanarak 24.688,89 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,99 yükselişle 13.627,84 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71'lik artışla 7.499,44 seviyesinden kapattı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,1'lik yükselişle 1,092 seviyelerinde işlem gördü.
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