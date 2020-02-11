Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 305,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: