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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 17:32
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    • 11.02.2020 17:32

    'da altın ne kadar oldu?

    'da, bugün kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu?

    'da 24 ayar gramı günü yüzde 0,13 artışla 305,00 liradan tamamladı.

    Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü.

    'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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