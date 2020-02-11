İŞKUR TYP Şubat ayı yeni işçi alımı ilanları duyurulmaya başlandı. Her ay İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) ilanları aracılığıyla belirli tarihler aralığında işçi alımı yapılıyor. Kurum aracılığıyla duyurulan ilanlarla çeşitli alanlarda işçi istihdamına büyük katkı sunuluyor. Peki, İŞKUR TYP genel başvuru şartları nelerdir? İşte İŞKUR tarafından yayımlanan yeni TYP ilanları
İŞKUR TYP ŞUBAT AYI YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI
İlan numarası: 287608
Son başvuru tarihi: 14 Şubat
Çankırı Valiliği çevre temizliği
İlan numarası: 287708
Erzincan Merkez İl Sağlık Müdürlüğü çevre temizliği kadrosu 50 kişi
İlan numarası: 287509
Son başvuru tarihi: 14 Şubat
Çankırı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 25 temizlik personeli alımı
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