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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 17:28
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    • 11.02.2020 17:28

    TYP Şubat ayı yeni işçi alımı ilanları duyuruldu! genel başvuru şartları nelerdir?

    İş arayanlar tarafından Türkiye İş Kurumu () Toplum Yararına Programları (TYP) ilanları yakından araştırılıyor. Kurumun resmi sitesinde bulunan Toplum Yararına Programlar alanında belirli zamanlarda işçi alımı yapılıyor. Duyurulan tarih aralığında TYP ilanlarıyla binlerce kişi iş sahibi olurken yeni ilan duyurusunun yapılıp yapılmadığı hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Şubat ayı yeni işçi alımı ilanları duyuruldu. Peki, İŞKUR TYP genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    İŞKUR TYP Şubat ayı yeni işçi alımı ilanları duyuruldu

    İŞKUR TYP Şubat ayı yeni işçi alımı ilanları duyurulmaya başlandı. Her ay İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) ilanları aracılığıyla belirli tarihler aralığında işçi alımı yapılıyor. Kurum aracılığıyla duyurulan ilanlarla çeşitli alanlarda işçi istihdamına büyük katkı sunuluyor. Peki, İŞKUR TYP genel başvuru şartları nelerdir? İşte İŞKUR tarafından yayımlanan yeni TYP ilanları

    İŞKUR TYP ŞUBAT AYI YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI

    İlan numarası: 287608
    Son başvuru tarihi: 14 Şubat
    Çankırı Valiliği çevre temizliği

    İlan numarası: 287708
    Erzincan Merkez İl Sağlık Müdürlüğü çevre temizliği kadrosu 50 kişi

    İlan numarası: 287509
    Son başvuru tarihi: 14 Şubat
    Çankırı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 25 temizlik personeli alımı

    İŞKUR TYP İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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