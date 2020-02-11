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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    Haklı fesih imkanınız var mı?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Bu haktan hangi durumlarda faydalanılır? İstifa durumunda tazminat alınır mı?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Haklı fesih imkanınız var mı?
    Çalıştığım işyerinden ayrılmak istiyorum. Tazminatımı alabilir miyim? Gündüz 10 saat, gece 14 saat çalışıyoruz. Sekiz saat uygulamasına geçmiyorlar. Akaryakıt istasyonunda çalışıyorum. Tatilimiz yok, bayram iznimiz yok. Yahya AKMAN
    Eğer yaptığınız sözleşmeye uyulmuyorsa haklı fesih imkanınız var. Bunun dışında sebepsiz yere istifa ederseniz tazminat alamazsınız. Fazla çalışmaları ödemiyorlar, izin kullandırmıyorlarsa da bu da haklı fesih imkanı tanır. Bunun için İş Kanunu'nda Madde 24, sizin haklarınızı koruyor.


    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

    Bu haktan hangi durumlarda faydalanılır? İstifa durumunda tazminat alınır mı?

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