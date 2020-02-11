Haklı fesih imkanınız var mı?

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Eğer yaptığınız sözleşmeye uyulmuyorsa haklı fesih imkanınız var. Bunun dışında sebepsiz yere istifa ederseniz tazminat alamazsınız. Fazla çalışmaları ödemiyorlar, izin kullandırmıyorlarsa da bu da haklı fesih imkanı tanır. Bunun için İş Kanunu'nda Madde 24, sizin haklarınızı koruyor.Bu haktan hangi durumlarda faydalanılır? İstifa durumunda tazminat alınır mı?