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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 15:55
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    • 11.02.2020 15:55

    sorgulama! Bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile nasıl sorgulanır?

    sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Maaşlar her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar e-Devlet ve SMS ile nasıl sorgulanır sorusuna yanıt arıyor. İşte sorgulama işlemine dair bilgiler...

    11 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Evde bakım maaşı sorgulama işlemi Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Aylığı sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, 11 Şubat evde bakım maaşı e-Devlet ve SMS ile nasıl sorgulanır? İşte cevabı...

    11 ŞUBAT EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Evde bakım maaşı SMS sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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