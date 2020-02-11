Çalışan çalışmayan anneler için annelere 100 euro ödeme! Başvuru ekranı e-devlet'te açıldı

Kadın okuyucularımız için güzel haberler vermeye devam ediyoruz. 100 Euro yardımlarla ilgili 2020 yılında beklenen adım gerçekleşti.

Son günlerde sık sık gündemde olan bu desteğin ayrıntıları ve başvuruların açılması ve nasıl yapılacağını haberimizde açıklıyoruz. Devlet destekli yasal destek olmasa da, AB projesinden ibaret olan 100 avroluk yardım, ülkemizde Avrupa Birliği ortak kararıyla finanse ediliyor. SGK tarafından "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında annelere mali destek uygulamasına ilişkin proje 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında açıldı. İşte e-devlet başvuru ekranı ve detaylar

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