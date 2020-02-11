BİM 11 Şubat 2020 aktüel ürünler katataloğunda hangi ürünler var? Makyaj malzemeleri ve bakım ürünlerinin ön plana çıktığı BİM 11 Şubat kataloğundaki sürpriz ürünleri sayfamızda derledik. Parfümden dudak koruyucusuna, el kreminden makyaj çantasına, diş fırçasından takı kutusuna birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Peki, BİM marketlerin salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (11 ŞUBAT 2020)

Golden Rose Wonderlash Maskara 18,90 TL

Golden Rose Soft Color Tekli Far 9,95 TL

Golden Rose Dudak Koruyucu 9,95 TL

Golden Rose Silky Touch Pudra 9,95 TL

Golden Rose Soft&Matte Likit Ruj 9,95 TL

Golden Rose Dudak Kalemi 4,95 TL

Golden Rose Göz Kalemi 4,95 TL

Golden Rose Kaş Kalemi 4,95 TL

Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 99 TL

Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 2x150 ml 13,90 TL

Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 7,95 TL

3'ü 1 Arada Makyaj Fırçası 14,90 TL

Kalemtıraş 2'li 3,50 TL

El Kremi 50 ml 4,95 TL

Parfüm 50 ml 19,90 TL

Nivea Makyaj Temizleme Mendili 2x25 Adet 19,90 TL

Makyaj Fırçası Temizleme Aparatı 4,95 TL

Ledli Cımbız 12,90 TL

Cam Takı Kutusu 29 TL

Arko Nem Krem Değerli Yağlar 2x250 ml 19,90 TL

Makyaj Çantası 9,95 TL

Tarak 7,95 TL

Adidas EDT Parfüm 100 ml 36,90 TL

Let's Kapli Prezervatif 5'li 5,95 TL