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    • 11.02.2020 10:01

    11 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte güncel liste

    salı günü indirimleri neler? BİM müşterilerinin merakla beklediği indirim listesi bugün satışa çıktı. Her salı günü olduğu gibi bu salı günü de çeşit çeşit kampanyaları müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketlere kozmetik ürünleri ön plana çıkıyor. Katalog ile ilgili merak edilen tüm listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte ürünler kataloğu...

    BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

    11 Şubat 2020 aktüel ürünler katataloğunda hangi ürünler var? Makyaj malzemeleri ve bakım ürünlerinin ön plana çıktığı BİM 11 Şubat kataloğundaki sürpriz ürünleri sayfamızda derledik. Parfümden dudak koruyucusuna, el kreminden makyaj çantasına, diş fırçasından takı kutusuna birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Peki, BİM marketlerin salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 11 Şubat 2020 ürünler kataloğu...

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (11 ŞUBAT 2020)

    Golden Rose Wonderlash Maskara 18,90 TL
    Golden Rose Soft Color Tekli Far 9,95 TL
    Golden Rose Dudak Koruyucu 9,95 TL
    Golden Rose Silky Touch Pudra 9,95 TL
    Golden Rose Soft&Matte Likit Ruj 9,95 TL
    Golden Rose Dudak Kalemi 4,95 TL
    Golden Rose Göz Kalemi 4,95 TL
    Golden Rose Kaş Kalemi 4,95 TL
    Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 99 TL
    Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 2x150 ml 13,90 TL
    Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 7,95 TL
    3'ü 1 Arada Makyaj Fırçası 14,90 TL
    Kalemtıraş 2'li 3,50 TL
    El Kremi 50 ml 4,95 TL
    Parfüm 50 ml 19,90 TL
    Nivea Makyaj Temizleme Mendili 2x25 Adet 19,90 TL
    Makyaj Fırçası Temizleme Aparatı 4,95 TL
    Ledli Cımbız 12,90 TL
    Cam Takı Kutusu 29 TL
    Arko Nem Krem Değerli Yağlar 2x250 ml 19,90 TL
    Makyaj Çantası 9,95 TL
    Tarak 7,95 TL
    Adidas EDT Parfüm 100 ml 36,90 TL
    Let's Kapli Prezervatif 5'li 5,95 TL

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