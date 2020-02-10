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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 12:41
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    • 10.02.2020 12:42

    larda Pazartesi depremi ler çakıldı! Ziraat, , Garanti Bankası, Halkbank...

    larda Pazartesi depremi yaşandı. Bu bağlamda bankalar vadeli mevduat hesabı lerini indirdi. Bu bağlamda 2020 yılında mevduat faiz oranlarında yaşanan düşüş arttı. 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile çok sayıda banka faiz indirdi. Vadeli mevduat hesabı, belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. İşte 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları takvim.com.tr'de

    Bankalarda Pazartesi depremi faizler çakıldı!

    2020 yılında kamu ve özel banka mevduat faiz oranları düştü! Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32 günlük vadeli hesap faiz oranları çakıldı. En yüksek mevduat faiz oranları %12,25'i geçemezken Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası vadeli hesap faiz oranları kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir. Yeni mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları haberimizde…

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