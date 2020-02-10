Japonya merkezli Nikkei Gazetesi Nissan'ın Japonya'nın güney batısında yer alan Kyushu üretim tesisinde koronavirüs sebebiyle üretime ara vereceğini yazdı.
Bu durum salgının küresel tedarik zincirinde sıkıntı yaratmaya başladığının ciddi bir göstergesi olarak ifade ediliyor.
Nikkei Gazetesi Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığını ifade etti.
- Ekonomi
- 10.02.2020 16:08
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- Son Güncelleme:
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- 10.02.2020 16:08
Nissan Japonya'daki üretimini durdurdu!
Nissan, Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle Japonya'daki tesisinde üretimi durdurdu. Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığını bildirildi.
Japonya merkezli Nikkei Gazetesi Nissan'ın Japonya'nın güney batısında yer alan Kyushu üretim tesisinde koronavirüs sebebiyle üretime ara vereceğini yazdı.
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