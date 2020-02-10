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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 16:08
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    • 10.02.2020 16:08

    'daki üretimini durdurdu!

    , 'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle 'daki tesisinde üretimi durdurdu. Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığını bildirildi.

    Otomativ devi Japonya'daki üretimini durdurdu!

    merkezli 'ın Japonya'nın güney batısında yer alan Kyushu üretim tesisinde koronavirüs sebebiyle üretime ara vereceğini yazdı.

    Bu durum salgının küresel tedarik zincirinde sıkıntı yaratmaya başladığının ciddi bir göstergesi olarak ifade ediliyor.

    Nikkei Gazetesi 'ın salgın dolayısıyla 'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığını ifade etti.

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