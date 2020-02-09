Türkiye'de milyonlarca cep telefonu kullanıcısı yer alıyor ve milyonlarca uygulama indiriliyor. Ücretsiz uygulamalar indirmek için cihazınızı aktive ederken oluşturduğunuz mağaza (Apple, Google vs) kimliği ve parolası yeterli. Ücretli uygulamalar içinse bir ödeme yöntemi seçmeniz gerek. Bunun için en yaygın yöntem kredi kartı ve arkasındaki 3 haneli güvenlik kodunun, online mağazaya kayıt ettirilmesi. Fakat bu hiçte güvenli olmayabilir. Bu bağlamda aynı zamanda cep telefonlarına yüklediğimiz uygulamalarda büyük tehlike arz ediyor. Haberimizde sizlere dikkat etmeniz gerekenler hakkında bilgilendiriyoruz.

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