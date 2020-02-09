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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 13:23
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    • 09.02.2020 13:37

    Cumhurbaşkanlığı'ndan önemli uyarı! da parası olanlar dikkat

    Cumhurbaşkanlığı'ndan da parası olan herkesi ilgilendiren bir uyarı geldi.  Başkanı , bankalardaki hesaplarını 10 yıldır aktif kullanmayanların haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na () devredileceği belirterek, "2009'dan itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış hesaplara ilişkin yayınlanan listelerde ismi bulunan hak sahiplerinin, 15 Haziran'a kadar hesaplarında işlem yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Bankada parası olanlar dikkat! Son gün 15 Haziran

    Cumhurbaşkanlığı Başkanı , 10 yıldır lardaki hesaplarını kullanmayanların haklarının 15 Haziran 2020'den sonra 'ye devredileceğini söyledi.

    Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlemi, 10 yıl içinde aranmayanların zaman aşımına tabi olacağına dikkati çeken Koç, "Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben TMSF'ye gelir kaydedilir." dedi.

    Koç, 2009'dan itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış hesaplara ilişkin yayınlanan listelerde ismi bulunan hak sahiplerinin, 15 Haziran'a kadar işlem yapmaları gerektiğinin altını çizerek, TMSF Başkanlığının hizmeti altında bu yıl fona devredilecek hesaplara ilişkin sorgulama hizmetinin Dijital (e-Devlet) üzerinden Şubat 2018'den itibaren sunulmaya başlandığını anımsattı.

    Söz konusu hizmetin sunulduğu tarihten bugüne kadar 859 bin 855 kez sorgulama yapıldığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

    "Bu hizmete 'https://www.turkiye.gov.tr/tmsf-zamanasimi- hesaplari-sorgulama' linkinden ulaşılabilir. Bununla birlikte söz konusu hizmet TMSF'nin internet sitesinden de sorgulanabilir. Ayrıca geçmiş yıllarda TMSF'ye devredilmiş hesaplar da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda 2019'da açılan geçmiş yıllarda TMSF'ye devredilmiş hesaplara ilişkin sorgulama hizmeti e-Devlet üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Vatandaşlarımız bunu kullanarak, geçmiş yıllarda zaman aşımına uğramış ve TMSF'ye devredilmiş hesaplarını görüntüleyebilir. Bu hizmet TMSF veri tabanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kayıtlı kişilere sunuluyor."

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