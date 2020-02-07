Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.02.2020 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 17:55

    'deki nedeniyle üretimi durduran , iştiraki ve tekrar üretime başlıyor

    ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip ölümcül nedeniyle dünya devleri Çin’deki fabrikalarında üretimi durdurma kararı almıştı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, , iştiraki ve 'ta Çin fabrikalarında üretime yeniden başlayacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriÇin'deki Koronavirüs nedeniyle üretimi durduran Hyundai Motor, iştiraki Kia Motors ve Toyota tekrar üretime başlıyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri