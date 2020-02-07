Hyundai Motor, iştiraki Kia Motors ve Toyota 17 Şubat'ta Çin fabrikalarında üretime yeniden başlamayı planladıklarını açıkladı.
Hyundai Motor, Kia Motors ve Toyota koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki üretimlerini askıya almışlardı.
Hyundai Motor, iştiraki Kia Motors ve Toyota 17 Şubat'ta Çin fabrikalarında üretime yeniden başlamayı planladıklarını açıkladı.
Hyundai Motor, Kia Motors ve Toyota koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki üretimlerini askıya almışlardı.
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