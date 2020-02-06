Dolar son dakika... Dolar en düşük 5.9729 lira ve en yüksek 5.9887 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5810 lira ve en yüksek 6.6159 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında işlem görmüştü. Çin'de görülen koronavirüs kaynaklı endişelerin hafiflemesiyle küresel risk iştahı yenideb arttı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI