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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 09:14
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    • 06.02.2020 09:14

    Son dakika: 6 TL eşiğine dayandı! 6 Şubat ve , kaç TL oldu?

    son dakika... Jeopolitik risklerin etkisiyle dolar 6 liranın eşiğine dayandı. Piyasalarda Suriye kaynaklı jeopolitik riskler ve dışarıda ABD tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor. Dolar endeksi son 2 ayın zirvesine çıkarak 98 puanın üzerine gördü. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kurları...

    Dolarda son durum

    Dolar son dakika... Dolar en düşük 5.9729 lira ve en yüksek 5.9887 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5810 lira ve en yüksek 6.6159 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında işlem görmüştü. Çin'de görülen koronavirüs kaynaklı endişelerin hafiflemesiyle küresel risk iştahı yenideb arttı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kurları...

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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