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    • 17.02.2020 13:30

    çıkacak mı 2020? Yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor

    çıkacak mı 2020? 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı gündeme geldi.Vergi affı konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirilmesinden sonra ise yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor.

    Vergi affı çıkacak mı 2020? Vergi affı var mı?

    Binlerce vatandaş 2020 yılında vergi borcu affı çıkacak mı diye merak ediyor. Bu anlamda vatandaşlar, vergi, trafik cezası, vergi cezaları nedeniyle e haciz ile karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda binlerce insanın gözü 2020 yılında çıkacak vergi affı haberine çevrildi. Yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu.

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