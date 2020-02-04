Binlerce vatandaş 2020 yılında vergi borcu affı çıkacak mı diye merak ediyor. Bu anlamda vatandaşlar, vergi, trafik cezası, vergi cezaları nedeniyle e haciz ile karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda binlerce insanın gözü 2020 yılında çıkacak vergi affı haberine çevrildi. Yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu.

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