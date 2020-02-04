Londra'nın doğusunda çalışan ve yiyecek çalması nedeniyle 31 yaşındaki bankacı Paras Shah'ın iş akdi askıya alındı. Shah'ın kaç sandviç çaldığı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Shah'ın yılda 1 milyon sterlin gelir elde ettiği öne sürülüyor.

EGZOTİK TATİLLERDEN HOŞLANIYOR

Shah'ın Facebook profiline bakıldığında egzotik tatillere gittiği, Ürdün'de Petra'yı Peru'da ise Machu Picchu'yu ziyaret ettiği görülüyor.

BU İLK DEĞİL

Daha önce de farklı bankalarda başka bankacıların işine hırsızlık iddiasıyla son verilmişti. Japon Mizuho Bank'ta bir bankacı arkadaşının bisikletinden 5 sterlinlik parça çalması nedeniyle 2016 yılında işinden olmuştu.

2014 yılında da BlackRock yöneticisinin tren ücreti ödemeden işe geldiği ortaya çıkmıştı.