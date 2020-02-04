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  • 04.02.2020 11:15
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 11:17

Ünlü bankacı hakkında skandal suçlama

Citigroup’ta yılda 1 milyon sterlin kazanan ünlü bankacının kantinden sandviç çaldığı iddiası ortaya atıldı. Maaşını almasına kısa bir süre kala kantinden sandviç çaldığı gerekçesiyle iş akdi askıya alınan bankacı maaşını da alamayabilir.

Ünlü bankacı hakkında skandal suçlama

'nın doğusunda çalışan ve yiyecek çalması nedeniyle 31 yaşındaki bankacı 'ın iş akdi askıya alındı. Shah'ın kaç sandviç çaldığı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Shah'ın yılda 1 milyon sterlin gelir elde ettiği öne sürülüyor.

EGZOTİK TATİLLERDEN HOŞLANIYOR
Shah'ın Facebook profiline bakıldığında egzotik tatillere gittiği, 'de Petra'yı Peru'da ise Machu Picchu'yu ziyaret ettiği görülüyor.

BU İLK DEĞİL
Daha önce de farklı bankalarda başka bankacıların işine hırsızlık iddiasıyla son verilmişti. Japon Mizuho Bank'ta bir bankacı arkadaşının bisikletinden 5 sterlinlik parça çalması nedeniyle 2016 yılında işinden olmuştu.

2014 yılında da BlackRock yöneticisinin tren ücreti ödemeden işe geldiği ortaya çıkmıştı.

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