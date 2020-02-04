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  • 04.02.2020 10:48
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 11:49

Son dakika: 'dan Ankara-Sivas YHT müjdesi!

Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan "Ankara-Sivas hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan'dan Ankara-Sivas YHT müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldığı günden 2019 yılı sonuna kadar 330 bin uçak, yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden kamuya 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapacak." dedi

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Ankara-Sivas hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan dev proje hakkında da bilgi veren Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Turhan "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" dedi.

Turhan ayrıca "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi." dedi.

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