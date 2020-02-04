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  • 04.02.2020 13:39
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 13:39

'nde 2019 Aralık ÜFE verileri yayımlandı

Avrupa İstatistik Ofisi (stat), Avrupa Birliği ve ne ait 2019 Aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta kasım ayına kıyasla değişmezken 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 0,7 düştü.

Avro Bölgesi'nde 2019 Aralık ÜFE verileri yayımlandı

'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (stat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2019 aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta kasım ayına kıyasla değişmezken 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 0,7 düştü.

AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 0,5 ile Hollanda ve Romanya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Estonya, yüzde 1 ile Portekiz ve yüzde 0,7 ile Finlandiya'da ölçüldü.

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