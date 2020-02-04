İşte Koronavirüs'ün doğalgaza etkisi!

Son yılların en büyük küresel sağlık problemlerinden biri olan Koronavirüs sadece Çin'i değil çok sayıda ülkeyi tehdit etmeye devam ediyor. İşin sağlık boyutunun yanı sıra ekonomik sürece de etkisini değerlendiren uzmanlara göre Çin'in düşecek petrol talebi Türkiye'de doğalgaz fiyatlarını aşağıya çekebilir.

Çin'de başlayan ve önce Wuhan kentini, ardından başkent Pekin'i ve sonrasında Türkiye dahil çok sayıda ülkeyi tehdit eden Koronavirüs için henüz çözüm bulunmuş değil. İşin sağlık boyutunun net şekilde anlaşıldığına işaret eden uzmanlar, Koronavirüs'ün küresel ekonomiye etkilerini de daha net bir şekilde konuşabilmeye başladı.

ÇİN'İN TALEBİ GÜNDE 3 MİLYON VARİL AZALDI

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, virüsün etkisini gösterdiği günden bu yana çok sayıda dünya devi şirketin Çin'deki üretimlerini durdurduğunu hatırlattı.

Pekin yönetiminin aynı zamanda dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olduğuna işaret eden Kumbaroğlu, "Çin tek başına küresel talebin yüzde 20'sini teşkil ediyor. Koronavirüs'ün neden olduğu acil durumun ardından Çin'in petrol talebi yaklaşık yüzde 20 azaldı. Diğer Asya ülkelerinin de petrol ürünlerine olan talebi tehdit altında" şeklinde konuştu.

FİYATLAR DÜŞTÜKÇE TÜRKİYE'YE YARAYACAK

Günde 3 milyon varile denk gelen bu düşüşü OPEC grubunun arz tarafında aynı miktarda kesintilere giderek dengelemesinin çok olası görülmediğine vurgu yapan Kumbaroğlu, şunları söyledi:

"Bu nedenle arz-talep dengesinde dengelenme doğal yollarla sağlanacak. Fiyatlar düştükçe karlılığını yitiren tesisler üretimlerini durduracak ve dengelenme öyle gerçekleşecek. Dolayısıyla virüs yayılmaya devam ettikçe petrol fiyatları da düşmeye devam edecek, 50 dolar psikolojik sınırının altı da ufukta gözüküyor.

Petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye'nin makroekonomik dengelerine olumlu yansıyacak.

Düşük petrol fiyatı öncelikle dış ticaret açığının düşürülmesine ve enflasyon hedeflerinin tutturulmasına katkı sağlayacak bir gelişme. Ülkemiz doğalgazı geçmiş 6 ve 9 aylık petrol ve petrol ürünleri fiyatlarına endeksli formül üzerinden ithal ettiğinden bu gelişme uzun vadede doğalgaz fiyatlarını da aşağı çeker, ama formüldeki gecikme etkisi nedeniyle üç ay sonra görülmeye başlar."

TÜRK FİRMALARI İÇİN FIRSAT OLABİLİR

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ayrıca, bu acil durumun ne kadar devam edeceğine ve Çin'deki üretimi nasıl etkileyeceği konusunun son derece önemli olduğunu anlatarak, "Küresel markaların hemen hepsi Çin'deki faaliyetlerini kısmen askıya aldılar, daralmaya gittiler. Bu noktada Türkiye'deki sanayi tesisleri ve yeni yatırımlar için de bir fırsat penceresi aralanıyor." şeklinde konuştu.