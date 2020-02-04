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  • 04.02.2020 18:16
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 18:16

Gözler ilanlarda! 100 bin personel alımı için tarih duyuruldu mu? Hangi alanlara alım yapılacak?

Her yıl istihdama büyük katkı sunan tarafından 2020 yılı içerisinde bazı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında 100 bine yakın personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Duyurduğu ilanlarla her yıl yüz binlerce kişiye iş bulan kurum tarafından ayrıca yeni personel ilanları yayımlanmaya devam ediyor. 2020 yılında İŞKUR üzerinden 100 bine yakın personel alımı hazırlığı yapılıyor. Bu kapsamda için tarih duyuruldu mu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, hangi alanlara alım yapılacak? İşte detaylar...

İŞKUR 100 bin personel alımı için tarih duyuruldu mu?

Her yıl yayımladığı ilanlarla birlikte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yüz binlerce işçi ve personel alımı yapılıyor. 2020 yılında kurum üzerinden yeni ilanlar yayımlanmaya devam edecek. İŞKUR bu yıl içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda olmak üzere 100 bin personel alımı için hazırlıklara başladı. Peki, İŞKUR 100 bin personel alımı için tarih duyuruldu mu? İşte alım yapılacak alanlar...

100 BİNE YAKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan Türkiye İş Kurumu üzerinden 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alımı için ilana çıkıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmayan adayların başvuru yapacağı iş kolları arasında en fazla ön muhasebeci, kasiyer, konfeksiyon işçisi, satış danışmanı, makineci, beden işçisi aranıyor. Özel okullar da İŞKUR üzerinden matematik, fizik öğretmeni arıyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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