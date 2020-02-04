Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.02.2020 17:43
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 17:43

gün sonu düşüşe geçti! 4 Şubat anlık dolar ve kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurları güncel durum

Piyasaların ikinci işlem gününde döviz kurlarını öğrenmek isteyenler 4 Şubat canlı ve fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından şu saatlerde 5,97 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,00 seviyesinin psikolojik açıdan önemli direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 5,95'in destek olarak izleneceğini kaydetti. Bu kapsamda on binlerce kişi 4 Şubat anlık dolar ve euro kuru ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte döviz kurları güncel durum

Dolar gün sonu düşüşe geçti! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve eurodaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı belirsizliklere paralel artan dolar talebiyle dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 5,9867'den tamamladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte 4 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar gün sonu düşüşe geçti! 4 Şubat anlık dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurları güncel durum
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri