Dolar ve eurodaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı belirsizliklere paralel artan dolar talebiyle dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 5,9867'den tamamladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte 4 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?