Geliri olmayana ayda yüzlerce lira maaş verilecek!

Sigortası ve geliri olmayanlara devletten önemli bir fırsat geldi. Sosyal devlet olmanın gereği olan bu fırsat ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet muhtaç ve herhangi bir gelir sahibi olmayan kimselerin gıda, konut, sağlık gibi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gıda yarımı, kıyafet yardımı ve nakdi yardım gibi çeşitli yardımlarda bulunmaktadır.
GELİRİ OLMAYANA DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.
İŞTE VERİLECEK YARDIMLAR
Çocuk için sağlık yardımı: Aylık 30 TL, Üniversite: Aylık 200 TL ve ayrıca bir defaya mahsus geri ödemesiz 12 bin TL
Yakacak yardımı: Her kış 500 kilo kömür
Barınma yardımı: Başvuruya göre aylık 317 TL
Gıda yardımı: Başvuruya göre aylık 274 TL
Evde 65 üstü yaşlı bir birey varsa: Aylık 130 TL
Eşi vefat etmişse kadına: Aylık 250 TL
Engelli varsa, engelliye: Aylık 261 TL
Engelli 18 yaş altı ise yakınına: Aylık: 261 TL.
MAAŞLAR ZAMLANACAK
Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar yapılan düzenlemelerle daha da esnek hale getirildi. Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Üstelik bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısında artışla yükselecek.
ŞARTLAR KOLAYLAŞTI
65 yaş aylığını almak için öncelikle 65 yaş ve üzeri bulunmak gerekiyor. İkinci şart ise kişinin herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması. Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Üçüncü şart ise gelir durumu. Daha önce yaşlının yaşadığı hane içindeki fert başına düşen gelire bakılıyordu. Yani oğlunun ya da kızının yanında yaşayan birisi onların geliri yüksek olduğu için bu maaşı alamıyor, onların vereceği harçlıklara mecbur kalıyordu. Yapılan son değişiklikle artık yaşlının kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelirlerin toplamı ikiye bölündüğünde 609,67 liradan az çıkıyorsa, 65 yaş aylığı bağlanıyor.
ASGARİ ÜCRETE GÖRE HESAP
Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. 2019 yılı için bu tutar 1.829,02 TL çıkıyor.
Bunun 3'te 1'i de kişi başı gelir kriteri olarak kabul ediliyor. Bu da 609,67 lira çıkıyor. Asgari ücret yükseldikte, yararlanmak için aranan gelir sınırı artıyor. Şartları sağlayanların 65 yaş aylığı için başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne giderek başvuruda bulunulabilir. Yetkililer gerekli incelemeyi yaptıktan sonra en kısa sürede maaş bağlanıyor.
YAŞLI AYLIĞI 2019 ZAMMI NEDİR?
65 yaş aylığı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 liradan 637 liraya çıkacak.
ŞARTLARI NELER?
65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.