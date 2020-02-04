5 Şubat sigara fiyatlarına zammı yapıldı? Sorusu sorulmaya devam ederken indirim yapıldığı belirtildi. Bu bağlamda sigara fiyatlarında Şubat güncellemesi geldi. 3 Şubat tarihli fiyat tarifesine göre bazı sigara markalarındaki fiyatların değiştirdiği görüldü. Daha önce ise Resmi Gazetede ilan edilen alkol ve sigara maktu oranları ve üreticilerin iş yeri açmalarında gerekli olan izinler için ve iş yer ruhsatları için gerekli olan vergi vb ödemelerde artış olmuştu. Fakat sigara fiyatlarında zam olmadı. Yeni tarife de Brıtsh American Tabacco Türkiye Firmasının fiyatları aynı kalırken bazı ürünler için düşüş yaşandı.



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