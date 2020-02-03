Yüksek binalara Meclis freni

Meclis'te, yüksek binaların önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklife göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak. Deprem riskine karşı ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.
- Ekonomi
- 03.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.