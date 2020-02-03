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Yüksek binalara freni

'te, yüksek binaların önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklife göre, larında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak. riskine karşı ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

Yüksek binalara Meclis freni
Meclis'te, yüksek binaların önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklife göre, larında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak. riskine karşı ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

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