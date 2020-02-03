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işbirliği büyütecek

teknolojisiyle birçok yeni sektörün ortaya çıkacağını belirten Başkanı , yeni fırsatlar dönemine girildiğinin altını çizdi. Bu dönemi iyi yönetmemiz gerektiğini vurgulayan Önder, "Teknoloji, iş süreçlerinin içine ne kadar giriyorsa, o sektörler o kadar büyüyor. Firmaların bilişim sektörüyle işbirliği önemli. Bu dönem; işbirliği ve pazarı domine ederek ele geçirme dönemidir" dedi.

5G işbirliği büyütecek
5G teknolojisiyle birçok yeni sektörün ortaya çıkacağını belirten Uyumsoft Bilgi Sistemleri Başkanı Mehmet Önder, yeni fırsatlar dönemine girildiğinin altını çizdi. Bu dönemi iyi yönetmemiz gerektiğini vurgulayan Önder, "Teknoloji, iş süreçlerinin içine ne kadar giriyorsa, o sektörler o kadar büyüyor. Firmaların bilişim sektörüyle işbirliği önemli. Bu dönem; işbirliği ve pazarı domine ederek ele geçirme dönemidir" dedi.

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