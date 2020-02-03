Türk seramiği İspanya’da

NG Kütahya Seramik, İspanya'da inovasyon rüzgarı estirecek. Firma, bugün kapılarını açan Cevisama Fuarı'nda dünyanın en büyük ebatlarına sahip inovatif ürünleri ve teknolojik gücüyle, Türk seramik sektörünü temsil edecek. NG Kütahya Seramik, 240 cmx480 cm'lik, üzerinde yürünebilen interaktif zemin görüntüleme sistemiyle, birebir ölçekli dijital ürün deneyimini de 7 Şubat'a kadar devam edecek fuarda ilk kez görücüye çıkaracak.
- Ekonomi
- 03.02.2020
- Gazete
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