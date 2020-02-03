Turizme Ocak dopingi

Turizmde 2019 yılını rekorla tamamlayan Antalya, Ocak ayına da iyi başladı. Ocak ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttı. Antalya, ağırladığı 186 bin 225 turist ile tüm zamanların Ocak ayı dönemsel rekorunu kırdı. 2016'nın Ocak ayında 97 bin, 2017'nin Ocak ayında 88 bin, 2018'in Ocak ayında 92 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Antalya, geçen yılın aynı döneminde ise 142 bin turist ağırlamıştı.
Antalya'ya gelen Rus turist sayısında yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısında yüzde 37 artış yaşandı. 57 bin ile Rusya ve 40 bin ile Almanya, Ocak ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen iki ülke oldu.
Antalya'ya gelen Rus turist sayısında yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısında yüzde 37 artış yaşandı. 57 bin ile Rusya ve 40 bin ile Almanya, Ocak ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen iki ülke oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.