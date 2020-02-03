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  • 03.02.2020 11:18
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 11:18

fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesinde!

’de ortaya çıkan Koronavirüs yi derinden etkiledi. Brent ün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 56.24 dolardan işlem görüyor. Ölümcül virüs nedeniyle yaşanan talep düşüşü fiyatları yüzde 3.3 gerileterek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Petrol fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesinde!

Cuma günü 59.45 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı günü 58,16 dolardan tamamladı. ün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3.3 kayıpla 56,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51.52 dolardan alıcı buldu.

'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 361'e yükselmesiyle küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor. Salgınla birlikte son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 56.59 ile 56.97 dolar aralığının direnç, 56.31 ile 55.83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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