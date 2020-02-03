Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, 2019'da 70 bin KOBİ'ye 2,3 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

Uzkurt yaptığı açıklamada, etkin destek ve hizmetlerle KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını artırmak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.