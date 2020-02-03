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  • 03.02.2020 11:18
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 11:24

'ten 2019'da 2,3 milyar liralık destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (), 2019 yılında toplam 70 bin KOBİ'ye 2,3 milyar liralık destek sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, 2020 hedeflerini de açıkladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, 2019'da 70 bin KOBİ'ye 2,3 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

Uzkurt yaptığı açıklamada, etkin destek ve hizmetlerle KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını artırmak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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