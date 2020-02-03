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Noterde güvenli ödeme dönemi

Vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için 'Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme' ve 'Noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi' uygulaması 931 noterde bugün başlıyor. Güvenli ödemeyle, ikinci el araç alımsatımında olası dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para, 'emanet hesaba' alınacak.

Noterde güvenli ödeme dönemi
Vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için 'Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme' ve 'Noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi' uygulaması 931 noterde bugün başlıyor. Güvenli ödemeyle, ikinci el araç alımsatımında olası dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para, 'emanet hesaba' alınacak.

YÜKSEL TEMEL

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