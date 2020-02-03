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Kayak merkezlerinde son gün doluluğu

Bu yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri olurken, doluluk dün de sürdü. , tatilin son gününü de değerlendirdi. , ve gibi kış turizmi merkezlerinde yoğunluk görüldü. Günübirlikçilerin yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğunda ilerleyerek çıkabildiği Uludağ'daki pistler, ziyaretçilerle dolup taştı.

Son gün doluluğu
Bu yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri olurken, doluluk dün de sürdü. , tatilin son gününü de değerlendirdi. , ve gibi kış turizmi merkezlerinde yoğunluk görüldü. Günübirlikçilerin yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğunda ilerleyerek çıkabildiği Uludağ'daki pistler, ziyaretçilerle dolup taştı.

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