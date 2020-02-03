Kayak merkezlerinde son gün doluluğu

Bu yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri olurken, doluluk dün de sürdü. Tatilciler, tatilin son gününü de değerlendirdi. Erciyes, Palandöken ve Uludağ gibi kış turizmi merkezlerinde yoğunluk görüldü. Günübirlikçilerin yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğunda ilerleyerek çıkabildiği Uludağ'daki pistler, ziyaretçilerle dolup taştı.
- Ekonomi
- 03.02.2020
- Gazete
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