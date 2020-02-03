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için firmalar sırada

günübirlik gelen alışveriş merkezi haline geldi. UNIFREE Başkanı , Havalimanı'nda birçok ünlü markanın bulunmasının ülkelerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Sabah gelip lüks markalardan alışveriş yapıp akşam üzeri dönüyorlar. Aynı zamanda yerli markalardan da alışveriş yapıyorlar" dedi.

İstanbul Havalimanı için firmalar sırada
İstanbul Havalimanı günübirlik gelen alışveriş merkezi haline geldi. UNIFREE Başkanı Ali Şenher, 'nda birçok ünlü markanın bulunmasının ülkelerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Sabah gelip lüks markalardan alışveriş yapıp akşam üzeri dönüyorlar. Aynı zamanda yerli markalardan da alışveriş yapıyorlar" dedi. 2019'un güzel geçtiğini belirten Şenher, "Toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane dünya çapında ünlü firma da sırada bekliyor" diye konuştu.

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