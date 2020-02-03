İstanbul Havalimanı için firmalar sırada

İstanbul Havalimanı günübirlik gelen Arap turistlerin alışveriş merkezi haline geldi. UNIFREE İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, İstanbul Havalimanı'nda birçok ünlü markanın bulunmasının Ortadoğu ülkelerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Sabah gelip lüks markalardan alışveriş yapıp akşam üzeri dönüyorlar. Aynı zamanda yerli markalardan da alışveriş yapıyorlar" dedi. 2019'un güzel geçtiğini belirten Şenher, "Toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane dünya çapında ünlü firma da sırada bekliyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 03.02.2020
- Gazete
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