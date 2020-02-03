Tarım ve hayvancılık ürünlerinde üretici ve market fiyatları arasındaki uçurum sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, ürünler 4.5 kata varan farkla tüketicilere ulaşıyor.
- Ekonomi
- 03.02.2020
- Gazete
Gıdada üretici ve market fiyatları arasındaki uçurum sürüyor!
Ocak’ta gıdada üretici ve market fiyatı arasındaki fark 4.5 katı buldu. Kuru incir listenin ilk sırasında yer alırken, kuru kayısı 3.9, lahana ve süt 3.5, nohut ise 3.4 kat fazlasına raflara çıktı.
Tarım ve hayvancılık ürünlerinde üretici ve market fiyatları arasındaki uçurum sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, ürünler 4.5 kata varan farkla tüketicilere ulaşıyor.
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