hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2020 ile birlikte arttı. Bu hesaplarda düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi.