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Evlenene 39.580 TL! Konut ve nda devlet katkısı arttı

Konut ve nda devlet katkısı bu yıl arttı. Evlenirken 11 bin 32, ev alırken 28 bin 548 lira destek imkanı var. ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor...




Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2020 ile birlikte arttı. Bu hesaplarda düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi.

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