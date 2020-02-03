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Dört nala kazanç: 23 milyon TL

Tarım ve , 'nün () 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliriyle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde ettiğini bildirdi.

Dört nala kazanç: 23 milyon TL
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün () 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliriyle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde ettiğini bildirdi. TİGEM'in esas faaliyet alanının üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretimi olduğuna işaret eden Pakdemirli, "TİGEM' her yıl ortalama 250 baş üstün performanslı yarış tayını atçılık sektörüne kazandırıyor" şeklinde konuştu.

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