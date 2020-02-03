3 Şubat EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Uzun zamandır tartışılan EYT durumu hala bir çözüme kavuşturulamadı. Herkes EYT'de son durumu merak ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklamalar geldi. EYT konusunda olumlu konuşmayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilik isteyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğuna dikkat çekti. İşte 3 Şubat Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili gelişmeler...

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