31 Ocak Cuma günü konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kredi çekip ev ya da araba alacak olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını ve indirim hakkında yapılan açıklamaları araştırıyor. On binlerce kişi bu kapsamda güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını sizin için derledik. İşte 31 Ocak güncel faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

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