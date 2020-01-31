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  • 31.01.2020 22:01
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 22:20

Bankalar teker teker fırsatları sundu! 31 Ocak ihtiyaç, taşıt ve konut kaç oldu?

nda yeni indirimler yapılarak kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara yeni fırsatlar sunuluyor. Ev ve araba almak isteyen ya da kredi çekip borçlarını ödemek isteyenler güncel faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talepler arttı. Şimdi kredi çekmeyi düşününler 31 Ocak ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. İşte banka banka güncel teklifler

Bankalar teker teker fırsatları sundu!

31 Ocak Cuma günü konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kredi çekip ev ya da araba alacak olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını ve indirim hakkında yapılan açıklamaları araştırıyor. On binlerce kişi bu kapsamda güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını sizin için derledik. İşte 31 Ocak güncel faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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