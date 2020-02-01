Dolar - euro kaç TL? 1 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Haftanın başından bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,97'de yer alıyor. Euro/TL ise 6,59 seviyelerinde bulunuyor. Merkez Bankası, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek, 8.2 olarak korudu. 2021 yılı için ön görülen enflasyonu ise yüzde 5.4 olarak açıkladı. Piyasalar ise bu bilgiler ışığında pazartesi günü yurt içinde açıklanacak enflasyon verisini bekleyecek. Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ