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  • 31.01.2020 10:39
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 10:39

Koronavirüs nı da vurdu! Piyasasında son durum

Dünya Sağlık Örgütü’nün ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüs hakkındaki açıklamları nı da vurdu. Güvenli liman altın fiyatları gerilerken, hafif yükseldi.

Koronavirüs altın fiyatlarını da vurdu! Küresel Emtia Piyasasında son durum

, 'de hayatını kaybedenlerin sayısı 213'ü aşarken koronavirüs salgınının 18 ülkeye yayılmasıyla birlikte küresel acil durum ilan etti.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'in virüsü kontrol altında tutmak için attığı adımların oldukça etkili olduğunu, buna karşılık, WHO'nun virüsün mücadele edecek kaynakları bulunmayan ülkelere sıçraması konusunda endişe duyduklarını söyledi.

, İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve öncülüğündeki müttefiklerinin (OPEC ) Mart ayında yapacakları toplantıyı Şubat ayına çekmeleri olasılığını tartışmaya açtı.

OPEC kaynaklarının verdikleri bilgiye göre coronavirüs salgını nedeniyle petrol talebine yönelik ortaya çıkan endişelerin fiyatları düşürmesi Riyad yönetimini harekete geçirdi.

Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.79 düşüşle 17.85 dolardan,
- altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,578.70 dolardan,
- bakır, yüzde 0.42 artışla 2.53 dolardan,
- platin, yüzde 0.27 artışla 983.10 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.09 artışla 2,239 dolardan işlem görüyor.

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