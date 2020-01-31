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  • 31.01.2020 09:22
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 09:22

kararları 'de!

'nun aldığı kararlar 'de yayımlandı. Buna göre, ile çalışan elektrik üretim santrallerinin kademelerinin belirlenmesinde, santralin son üç takvim yılı tüketim miktarlarından en yüksek olan esas alınacak.

EPDK kararları Resmi Gazete'de!

ile çalışan elektrik üretim santrallerinin kademeleri, santralin son üç takvim yılı tüketim miktarlarından en yüksek olanı esas alınarak belirlenecek.

'nun () konuya ilişkin kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, EPDK'nin yaptığı değişiklikle, doğal gaz ile çalışan elektrik üretim santrallerinin kademelerinin belirlenmesinde, santralin son üç takvim yılı tüketim miktarlarından en yüksek olan esas alınacak.

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