Binlerce kişiye müjdeli haber! O cezalar iptal ediliyor

Uygulamanın başlamasından, ertelenmesine kadar geçen dokuz günlük dönemde kesilen cezaların, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak incelemelerinin ardından iptal edileceği öğrenildi.

Takograf cihazı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde, sürüş ve dinlenme süreleri ile aracın aşırı hız bilgilerini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir cihaz olarak biliniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni sisteme geçiş için verilen süreye hassasiyet gösterilmesi istenerek "Dijital takograf zorunluluğun amacı; sürücülerin sosyal haklarının korunması, taşımacılıkta adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve ölümlü kazaların en aza indirilerek kara yolu güvenliğinin arttırılmasıdır." denildi.