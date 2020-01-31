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  • 31.01.2020 21:18
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 21:18

na göre yeni ayda ne kadar maaş yatacak? 2020 AGİ net-brüt zam oranı kaç TL?

Milyonlarca çalışan Şubat ayında zamlı maaşlarını alacak. Zamlı maaşlar için geri sayım devam ederken çalışan milyonlarca vatandaş Şubat ayında alacağı zamlı maaş miktarını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere nda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, 2020 net-brüt zam oranı ne kadar oldu? İşte AGİ tablosuna göre alınacak maaş miktarları

Şubat ayında zamlı maaş alacak olan milyonlarca çalışan 2020 yılında uygulanacak olan AGİ zam miktarlarını araştırıyor. Aralık ayının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemişti. Bu nedenle yeni ayda zamlı maaş alacak milyonlarca kişi 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve AGİ tablosunda yer alan yeni miktarları öğrenmek istiyor. İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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