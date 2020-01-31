Şubat ayında zamlı maaş alacak olan milyonlarca çalışan 2020 yılında uygulanacak olan AGİ zam miktarlarını araştırıyor. Aralık ayının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemişti. Bu nedenle yeni ayda zamlı maaş alacak milyonlarca kişi 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve AGİ tablosunda yer alan yeni miktarları öğrenmek istiyor. İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.