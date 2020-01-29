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  • 29.01.2020 23:06
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 23:06

çakılmaya devam ediyor! Akbank, YapıKredi, Ziraat, Garanti BBVA faiz oranı nedir?

Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisinde bankaların sunduğu fırsatlar devam ediyor. Özellikle 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi çekti. Gelecek aylarda bazı bankaların nda indirime gideceği ve bazı faiz indirim teklifleri sunacağı tahmin ediliyor. Peki, Akbank, YapıKredi, Ziraat Bankası, Garanti BBVA kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte kredi faiz güncel durum

Kredi faiz oranları düşüyor! İşte güncel faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesiyle bankalar birer birer faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kredi çekip ev ya da araba alacak olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını ve indirim hakkında yapılan açıklamaları araştırıyor. Ayrıca on binlerce kişinin merak ettikleri arasında 29 Ocak güncel kredi faiz oranları bulunuyor. İşte banka banka faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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