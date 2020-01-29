Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesiyle bankalar birer birer faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kredi çekip ev ya da araba alacak olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını ve indirim hakkında yapılan açıklamaları araştırıyor. Ayrıca on binlerce kişinin merak ettikleri arasında 29 Ocak güncel kredi faiz oranları bulunuyor. İşte banka banka faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için: 0.79

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