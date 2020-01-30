Bekçilerin yetkisi artıyor Ürün güvenliği tasarı ile bekçilere yeni yetkiler getiren düzenleme Meclis komisyonlarından geçti. Bunlara göre; çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek.

Ürün güvenliği tasarı ile bekçilere yeni yetkiler getiren düzenleme Meclis komisyonlarından geçti. Bunlara göre; çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekecek. Diğer tasarıya göre de ürünün güvenli olması zorunlu olacak. Ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek. Ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.