Apple'dan rekor gelir ABD'li teknoloji devi Apple, 2019'un Ekim-Aralık döneminde 91,8 milyar dolarla tarihinin en yüksek 3 aylık gelirini elde etti. Böylece firma söz konusu dönemde dakikada 692 bin 934 dolar kazanmış oldu.

ABD'li teknoloji devi Apple, 2019'un Ekim-Aralık döneminde 91,8 milyar dolarla tarihinin en yüksek 3 aylık gelirini elde etti. Böylece firma söz konusu dönemde dakikada 692 bin 934 dolar kazanmış oldu. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, tüm zamanların en yüksek çeyreklik gelirini açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bunun iPhone 11 ve iPhone 11Pro modellerine olan güçlü talepten kaynaklandığını ifade etti.