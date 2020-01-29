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  • 29.01.2020 15:09
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 15:09

Zamlı maaşlar yatıyor! 2020 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar? İşte net-brüt asgari ücret rakamları

Asgari ücret ve AGİ 2020 miktarı ne kadar? Her yıl başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret zam oranı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Yeni zamlı maaşların ödemesi için geri sayım başlarken, asgari ücret oranları araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar? İşte net-brüt asgari ücret rakamları...

2020 Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar?

2020 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 15.03 zamlandı. Belirlenen tutar tüm yıl için geçerli olacak. Ocak ayında belirlenen asgari ücret ve AGİ ücretlerinin bu yıl ne kadar olduğu merak ediliyor. Asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılır. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar? İşte net-brüt asgari ücret rakamları...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

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