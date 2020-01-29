Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|9,86
|9,25
|6,59
|Klimasan Klima
|20,48
|19,22
|6,56
|İş Fin.Kir.
|4,51
|4,36
|3,44
|Borusan Mannesmann
|13,33
|12,95
|2,93
|Otokar
|166,50
|162,30
|2,59
|Turkcell
|14,30
|13,95
|2,51
|Türk Telekom
|8,08
|7,92
|2,02
|Türk Traktör
|59,05
|58,05
|1,72
|Soda Sanayii
|6,60
|6,49
|1,69
|Deva Holding
|10,84
|10,66
|1,69
|Vestel
|14,03
|13,81
|1,59
|TAV Havalimanları
|27,22
|26,80
|1,57
|Good-Year
|4,65
|4,58
|1,53
|T.S.K.B.
|1,35
|1,33
|1,50
|Şişe Cam
|5,11
|5,04
|1,39
|Ford Otosan
|75,40
|74,40
|1,34
|Çemtaş
|8,42
|8,31
|1,32
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|1,66
|1,20
|Turcas Petrol
|3,37
|3,33
|1,20
|Erbosan
|26,22
|25,92
|1,16
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