Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir hak ve bu haktan bütün kamu işçileri yararlanıyor. Bu kapsamda kamu ve kuruluşlarında çalışan işçiler ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ödemelerle ilgili bir süredir beklenen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ödemelere dair bilgiler...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

İşçilere her yıl 52 gün üzerinden ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında verilirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan prim ile gelir ve damga vergisi kesintisi oluyor.

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira alacak. 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.