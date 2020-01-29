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  • 29.01.2020 20:59
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 21:02

? ne kadar?

Ocak ayı enflasyon oranları yeni aya sayılı günler kala milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Şubat ayına için geri sayım devam ederken Ocak ayının enflasyon oranları, bu hafta çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon verileri açıklanacak. Peki, ? ne kadar? İşte o sorunun yanıtı...

Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde duyuruluyor. Ocak ayı enflasyon oranlarını merak eden vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2020 Ocak enflasyon beklentisi

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.

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