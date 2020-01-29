Amerikan Merkez Bankası (FED) 2020 Ocak faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyordu. FED'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmediği bildirildi. ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. FED'in faiz kararının ardından dolar ve piyasalardaki güncel durum merak edilmeye başlandı. İşte FED faiz kararı sonrası dolarda güncel durum

DOLAR NE KADAR OLDU?