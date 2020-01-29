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  • 29.01.2020 22:13
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 22:26

Son dakika: FED faiz kararı sonrası oldu? İşte 29 Ocak döviz kurlarında son durum

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen Ocak 2020 ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklandı. FED faiz kararının ardından gözler da ve piyasalardaki son duruma çevrildi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9150'nin destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti. Peki, FED faiz kararı sonrası oldu? İşte 29 Ocak döviz kurlarında son durum

Amerikan Merkez Bankası (FED) 2020 Ocak faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyordu. FED'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmediği bildirildi. ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. FED'in faiz kararının ardından dolar ve piyasalardaki güncel durum merak edilmeye başlandı. İşte FED faiz kararı sonrası dolarda güncel durum

DOLAR NE KADAR OLDU?

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